Petra Vlhova a remporté son tout premier titre olympique ce mercredi matin dans l’épreuve de slalom de ces Jeux Olympiques en ski alpin.

Premier titre olympique pour la Slovaque qui a réussi un très bel exploit. Favorite au départ de la course au même titre que Mikael Shiffrin éliminée sur la première manche, Vlhova s’est imposée au final devant l’Autrichienne Katharina Lienseberger de 8/100 et la Suissesse Wendy Holdener de 12/100. Après une huitième place en première manche, la vainqueur(e) du jour s’est surpassée pour revenir totalement dans la course et décroche un titre olympique pour ses 3e JO. Seule Française en lice, Nastasia Noens a pris la 19e place à 2 sec 88 pour.

Slalom femmes :

1. Petra Vlhova (SVK) 1:44.98 (52.89 + 52.09)

2. Katharina Liensberger (AUT) à 0.08 (52.83 + 52.23)

3. Wendy Holdener (SUI) 0.12 (52.65 + 52.45)

4. Lena Duerr (GER) 0.19 (52.17 + 53.00)

5. Andreja Slokar (SLO) 0.22 (52.64 + 52.56)

6. Michelle Gisin (SUI) 0.60 (52.20 + 53.38)

7. Camille Rast (SUI) 0.77 (53.35 + 52.40)

8. Paula Moltzan (USA) 1.20 (52.79 + 53.39)

9. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1.33 (53.44 + 52.87)

10. Aline Danioth (SUI) 1.66 (53.66 + 52.98)