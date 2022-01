La Français Perrine Laffont a remporté l’étape de Coupe du monde de ski de bosses disputée ce samedi au Mont Tremblant au Canada.

La Française a réussi cette très belle performance, alors qu’elle n’avait pas remporté une seule étape de Coupe du monde de ski de bosses depuis le début de la saison. Elle termine devant l’Australienne Jakara Anthony et la Japonaise Anri Kawamura, actuelle leader de la coupe du monde. « Je suis contente, et je suis très impatiente d’aller aux Jeux, ce sera un événement énorme », a déclaré l’Ariégeoise de 23 ans après sa course.