Pour l’ancien footballeur Carlton Cole, Chelsea pourrait tenter d’attirer Aubameyang en remplacement de Lukaku.

Après la brouille entre Romelu Lukaku et Chelsea, l’avenir de l’attaquant belge est totalement remis en question. Selon la presse italienne, il pourrait même faire ses valises prématurément après avoir été recruté à l’Inter Milan contre 115 millions d’euros. Et pour prendre sa place à la pointe de l’attaque des Blues, l’ancien footballeur Carlton Cole imagine bien un ancien chouchou de Tuchel. Annoncé sur le départ d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait retrouver son ancien coach dans les rangs du rival londonien.

« Si vous regardez, Chelsea a également besoin d’un attaquant. Imaginez ça, on ne sait jamais, des choses plus étranges sont arrivées. C’est toujours Londres, vous voyez ce que je veux dire ? Je doute que cela se produise, ils ne vont pas vendre ou prêter à leur club rival. Mais regardez l’histoire. Dortmund, Tuchel, Aubameyang, ils se connaissent et il sait ce qu’il obtiendra de lui. »