Vainqueur du jour à Lech en Autriche, Alexis Pinturault revient sur sa première victoire de la saison.



« Les victoires, c’est ce pourquoi je m’entraîne, c’est toujours exceptionnel d’aller les chercher. A la fin de la journée j’étais cuit avec l’enchaînement des manches, j’étais encore essoufflé lors de mes départs. J’en suis à 30 victoires (en Coupe du monde) ça commence à faire un nombre sympa et j’en suis fier, j’espère continuer comme ça (…) Quand j’ai vu que j’affrontais Henrik (Kristoffersen, son grand rival) ça m’a fait plaisir, je me suis dit que ce serait une belle finale. Une victoire contre un concurrent direct a toujours un impact psychologique. C’est une bonne lancée avant la suite et un mois de décembre très fourni. » A-t-il expliqué lors de sa conférence de presse.

En finale, il a battu de 11 centièmes le Norvégien Henrik Kristoffersen et prend du même coup la tête de la Coupe du Monde de ski alpin.