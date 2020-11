André Villas-Boas est très touché par le faite que l’OM n’est pas réussi à prendre le moindre point en Ligue des Champions et ne cache pas sa déception.

Présent en conférence de presse ce vendredi avant le match face au FC Nantes, AVB ne cache pas cette déception et est toujours choqué par les performances de l’OM en Europe.

« Une période de doute ? De doute, non. J’ai de la qualité dans mon groupe. Mais la déception et la tristesse sont totales. On est dans une bonne position en L1, mais en Ligue des Champions, c’est tellement dur… Même dans notre pire cauchemar, on ne pouvait imaginer prendre zéro point et marquer zéro but après quatre matches. Impossible d’imaginer cela. On a tout donné au dernier match, mais la chance n’était pas avec nous, et les arbitres de touche ont été catastrophiques. »