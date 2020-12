La deuxième manche du géant de Semmering n’aura pas lieu aujourd’hui en raison de fortes rafales de vent sur la station autrichienne.

Le géant de la Coupe du monde de ski alpin de Semmering chez les femmes, dont la première manche avait été disputée dans la matinée, a été annulé en raison du vent qui soufflait sur la station autrichienne, a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS) lundi. Alors que la Slovaque Petra Vlhova avait signé le meilleur temps de la première manche, le vent a fini par avoir raison de la course. Après avoir raccourci le parcours puis repoussé de 30 minutes le départ de la deuxième manche, la course a finalement été annulée, alors que des barrières dans l’aire d’arrivée ont été arrachées par les rafales. La FIS n’a pas déclaré de gagnante et n’a pas encore précisé si la 2e manche serait disputée mardi ou si la course serait déplacée à un autre jour. Un slalom est programmé mardi dans la station autrichienne.

Les deux Coupes du monde de ski alpin prévues lundi n’ont donc pas pu avoir lieu, puisqu’un peu plus tôt dans la journée, le super-G hommes de Bormio (Italie) a été repoussé à mardi en raison des mauvaises conditions météo.