Un retour de prêt de Gareth Bale pourrait faire tomber à l’eau toute la stratégie de recrutement du Real Madrid.

Les dirigeants du Real Madrid craignent qu’un retour de prêt de Gareth Bale viennent compromettre totalement leurs plans pour la saison prochaine. En effet, Zinedine Zidane et ses supérieurs – qui n’ont pas dépensé le moindre centime cet été – espèrent frapper un grand coup lors du prochain mercato estival. Le club de la capitale surveille notamment Paul Pogba et le jeune Eduardo Camavinga pour se renforcer au milieu de terrain. Sur le plan offensif, Kylian Mbappé et Erling Haaland restent à ce jour les deux cibles prioritaires. Mais pour réaliser d’aussi gros coups, le Real Madrid va devoir alléger son budget salarial.

Et d’après les informations du Daily Mail, Gareth Bale pourrait bien jouer un mauvais tour à son ancien club. Pas vraiment convaincant depuis son arrivée en prêt à Tottenham, le Gallois pourrait être renvoyé en Espagne avec son salaire colossal de plus de 715 000 euros par semaine. De quoi grandement compromettre les chances du Real Madrid de s’offrir une nouvelle star en 2021.