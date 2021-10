Le sélectionneur néo-zélandais du pays de Galles Wayne Pivac, confronté à de nombreuses blessures au sein de son effectif, a rappelé mercredi l’ouvreur Gareth Anscombe parmi les 38 joueurs de sa liste pour les test-matches de l’automne.

Longtemps gêné par une blessure à un genou, le joueur des Ospreys retrouve l’équipe nationale deux ans après sa dernière apparition. Le flanker Ellis Jenkins (retour de blessure), le demi d’ouverture Rhys Priestland (50e et dernière sélection en 2017) figurent aussi parmi les revenants. À l’opposé de la pyramide des âges, le deuxième ligne d’Exeter Christ Tshiunza a été appelé pour la première fois à 19 ans. « Ça va être fantastique pour un certain nombre de nos joueurs de jouer pour la première fois devant une public fourni » a déclaré Pivac, confronté à une hécatombe : Leigh Halfpenny, George North, Justin Tipuric et Josh Navidi sont tous absents.

Un casse-tête auquel il faut ajouter que le premier test match des Gallois contre la Nouvelle-Zélande, le 30 octobre, sera joué en dehors de la fenêtre internationale et donc a priori sans les joueurs évoluant en Angleterre. Exit le débutant Tshiunza donc, mais aussi Thomas Young, Louis Rees-Zammit, Nick Tompkins, Dan Biggar, Callum Sheedy et Taulupe Faletau. « Le premier match est en dehors de la fenêtre internationale mais nous en avons tous besoin après cette période particulièrement compliquée pour tout le monde à cause de la pandémie », a ajouté Wayne Pivac, au sujet du premier match d’une série de tests complétée par l’Afrique du Sud, les Fidji et l’Australie en novembre.