Interrogé par nos confrères de L’Equipe à quatre jours du ‘Crunch’ face à l’Angleterre, le Toulousain Romain Ntamack s’est permis de rêver du Grand Chelem qui tend les bras au XV de France.

« On se permet d’en parler car si on gagne, ce sera un Grand Chelem. Il n’y a pas de complexe autour de l’expression, car on sait où on veut aller maintenant. On avait évité le terme depuis le début du Tournoi car on voulait aborder les matches sereinement. Maintenant, on y est, on peut y penser et ça nous fait rêver à chaque fois qu’on pense qu’on est à une victoire de ça. Le titre, ce serait une étape déjà. On avait coché pas mal de cases depuis deux ans. Avoir un titre, c’est ce qu’on n’a pas coché encore. On a eu deux échecs sur les deux premières éditions, là on est à deux doigts de pouvoir lever un premier trophée. Ça validerait tout le travail fait et tout le mérite de ce groupe parce qu’on travaille beaucoup depuis trois ans. On a fait pas mal de sacrifices. Ça récompenserait aussi tous les joueurs qui viennent s’entraîner ici depuis le début du mandat de Fabien Galthié. »