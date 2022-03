La Roumaine Simona Halep, lauréate de l’épreuve en 2015, s’est qualifiée mardi pour les quarts de finale du tournoi WTA 1000 d’Indian Wells, en battant 6-1, 6-4 sa compatriote Sorana Cirstea.

L’ancienne numéro 1 mondiale, aujourd’hui 26e au classement, rencontrera au prochain tour la Russe Liudmila Samsonova (32e) ou la Croate Petra Martic (79e). Quoique fragilisée par sa première balle (50%), Halep s’est montrée bien plus efficace dans les échanges, parvenant à sauver quatre balles de breaks contre elle et à en convertir trois sur quatre pour plier la première manche en 33 minutes. La seconde fut un peu plus accrochée, Cirstea lui chipant son engagement d’entrée. Mais la lauréate de Roland-Garros (2018) et Wimbledon (2019) a su vite effacer ce désavantage, en débreakant puis en convertissant sa deuxième balle de match à 5-4 sur le service adverse, pour boucler le match en 1h24.

En quart de finale de la compétition, elle retrouvera la Croate Petra Martic qui a dominé la Russe Liudmila Samsonova en deux sets (7-6 [8/6], 6-4).