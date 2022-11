Le deuxième ligne de l’équipe de France et de Lyon, Killian Geraci devrait être éloigné des terrain pendant environ trois mois.

Coup dur pour les Bleus et pour le LOU. Blessé ce samedi pendant l’entraînement avant la rencontre entre la France et l’Australie, Killian Geraci devrait être absent pendant trois mois. Selon les informations de RMC Sport, il s’agirait d’une rechute au niveau du genou droit pour le deuxième ligne avec le ménisque touché. Il avait subi une rupture des ligaments croisés de ce genou l’hiver dernier, ce qui l’avait fait manquer le tournoi des Six Nations.