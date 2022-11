Licencié il y a quelques semaines par le MHSC lors de la valse des entraîneurs, Olivier Dall’Oglio est aujourd’hui sans emploi. De passage sur Prime Vidéo ce week-end le technicien français a donné de ses nouvelles et donné quelques pistes pour son futur.



« Retrouver un banc ? Oui bien sûr, c’est le but. Je vais prendre un peu de repos et continuer à regarder les matchs. L’avenir est parfois incertain pour les entraîneurs, on ne sait pas trop, il y a quand même pas mal de concurrence. Je vais laisser faire, on verra comment ça se passe pour la suite. Si un banc se libère pendant la trêve ? Ah oui je suis prêt ! Je suis dans les starting-blocks », a indiqué l’ancien montpelliérain au micro de Prime Vidéo.

