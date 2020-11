En pleine période de covid-19, le XV de France poursuit sa tournée automnale dès ce dimanche face aux îles Fidji. Un match qui est officiellement annulé.

C’est officiel, le match prévu dimanche après-midi 16h15 à Vannes entre la France et les Fidji est annulé. Le comité des VI Nations va se réunir ce vendredi afin d’acter cette décision alors que la FFR était défavorable à la tenue de la rencontre suite à de nombreux cas de coronavirus au sein de l’équipe fidjienne.

Cette rencontre qui compte pour le tournoi d’automne n’aura donc pas lieu et le XV de France devrait récupérer une victoire sur tapis vert. D’autant plus que l’avenir des Fidjiens dans la compétition est menacé alors qu’ils doivent affronter l’Italie le week-end suivant. Placée dans le groupe B, la France doit affronter l’Ecosse le 22 novembre à Edimbourg et recevoir l’Italie le 28 novembre.