Fabien Galthié était présent en conférence de presse ce vendredi pour annoncer la composition des Bleus face à la Géorgie dimanche à 14h. Il a notamment évoqué l’association des demi d’ouverture.

Peu voire pas du tout convaincante pour leur première face à l’Argentine (29-20), la paire Jalibert-Ntamack va avoir une deuxième chance face aux Géorgiens. Ils ont eu une semaine de plus de travail à Marcoussis. Une meilleure performance et complémentarité est donc attendue ce dimanche, surtout face à une défense géorgienne qui devrait laisser plus d’espaces que celle des Pumas.

« Nous avons une organisation à construire. Ils ont joué 50 minutes ensemble et comme cela a été évoqué, il y a un sentiment d’inachevé. On redémarre avec une semaine de plus de travail, d’analyse, de vécu. On doit être plus performants sur cet axe et cette association [..] Les deux joueurs comptent dans notre histoire, cette combinaison à 100 % de victoire. On essaie de progresser. À ce niveau, les joueurs doivent être solides. On le partage entre nous, il faut continuer à avancer. Il y a des points d’amélioration dans notre performance. Ntamack doit s’améliorer dans son jeu, dans sa communication avec Jalibert. Mais ce ne sont pas deux joueurs qui vont transformer le jeu de l’équipe », indique le sélectionneur du XV de France.