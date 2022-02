Les joueurs du XV de France ainsi que l’encadrement ont tous été testés négatifs, a annoncé ce samedi la Fédération française de rugby. Une excellente nouvelle, à la veille du match contre l’Italie, qui compte pour la 1re journée du Tournoi des six nations.

« Conformément au protocole du Six nations et pour détecter la présence de Covid-19, l’ensemble des joueurs et de l’encadrement du XV de France a été testé en veille de match ce samedi 5 février. Tous les résultats sont négatifs », a déclaré la FFR dans un communiqué.

Ce vendredi, Fabien Galthié avait annoncé sur ses réseaux sociaux avoir été testé positif, et donc placé à l’isolement, comme le veut le protocole. « Je me sens bien, j’ai eu quelques petits symptômes mercredi. Je me suis mis à l’isolement mercredi, on avait été testés le matin, j’étais négatif. J’ai eu des symptômes en fin de journée, je suis allé voir le médecin: j’ai été testé à nouveau. J’étais à l’isolement et hier (jeudi, NDLR), on a eu confirmation avec un test PCR. On a respecté le protocole à la lettre », avait-il déclaré dans un entretien accordé à l’AFP.

Les Bleus débutent le Tournoi 2022, dimanche (16h00), face à l’Italie.