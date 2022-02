Arrivé l’été dernier à l’OL, Xherdan Shaqiri se dirige vers la sortie. Mais si le flop sportif est total, le financier ne devrait pas l’être autant.

Depuis son arrivée à l’OL, Xherdan Shaqiri n’a pas du tout réussi à s’imposer. Le Suisse, qui devrait prendre la direction du Chicago Fire, devrait rapporter un jolie pactole à Lyon.

Recruté contre 6 millions d’euros en provenance de Liverpool, Shaqiri va être vendu pour environ 7 millions d’euros aux Américains. Un gain inespéré pour l’OL qui se voyait déjà perdre gros. En plus de la plus value, les Gones vont également délester le salaire imposant de 300 000 euros mensuels de l’ancien du Bayern.