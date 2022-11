C’est fait ! Le XV de France a remporté ce samedi soir son deuxième test d’automne, face à l’Afrique du Sud. Les Bleus se sont imposés 30 à 26. Mais cette rencontre à Marseille a aussi été marquée par le carton rouge d’Antoine Dupont, après une faute sur Cheslin Kolbe.

« On bat les champions du monde. Il y a beaucoup de joie et de fierté », a d’abord déclaré le capitaine du XV de France. « C’est important de gagner comme ça, avec des scénarios inédits, qu’on ne peut pas travailler, qu’il faut vivre, face à une équipe qu’on n’avait pas rencontrée. On a su tenir notre stratégie du début à la fin, même si ce n’est pas le plus beau match de rugby, en étant propre et discipliné et en gardant surtout le cap jusqu’à la dernière action. »

Concernant le carton rouge, Antoine Dupont l’assure : « J’avais beaucoup de culpabilité vis à vis de l’équipe sur le moment. Mais ils ont fait le job, c’est plus moi qui me pénalise tout seul parce que je vais sûrement manquer ce dernier match à Toulouse, qui était important pour moi. La faute, elle y est. Même si ce n’est pas volontaire, on l’a bien vu, Cheslin (Kolbe) bascule, il aurait pu se faire mal. Je suis allé le voir, ça va bien ».

