Le demi de mêlée, Antoine Dupont, a été fraîchement nommé capitaine du XV de France. Une promotion dévoilée ce lundi en l’absence de l’habituel titulaire de cette fonction, Charles Ollivon, victime en juin d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou.

« Cela ne change pas grand-chose sur son rôle, c’était déjà un leader avant. Il n’est pas tout seul, il y a d’autres leaders qui l’entourent et qui l’épaulent. C’est un titre symbolique mais ca a été bien accueilli par l’équipe. On est tous très contents pour lui. C’est déjà un leader avant ce titre. Il ne va pas changer, il va rester lui-même et c’est très bien comme ça« , a affirmé Dylan Cretin, troisième ligne, en conférence de presse ce mardi.

Des propos appuyés par Brice Dulin, lui aussi présent pour vanter les mérites du nouveau capitaine du XV de France : « De par ses prestations depuis quelques temps, il s’imposait. Il y avait plusieurs choix possibles: le staff et Charles Ollivon en ont beaucoup discuté. On sait qu’il y a un groupe rapproché pour ce poste et c’est Antoine qui s’est dégagé naturellement avec l’influence qu’il a sur le jeu. Ca s’est fait assez naturellement. Ce n’est pas forcément quelqu’un qui parle beaucoup mais, par sa façon d’être, par son sérieux, il est indiscutable. C’est un joueur très sérieux: avec son investissement personnel et sa manière d’emporter le groupe, il ne va pas forcer les choses. »

🏉 Qui d'autre que lui ?



