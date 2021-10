Racheté par des propriétaires saoudiens et plus précisément par le fonds d’investissement, PIF, Newcastle rentre dans une nouvelle ère. Débarqué avec de grandes ambitions, la Premier League et le monde de football risque d’être chamboulé. Les Magpies seront les rois des prochaines périodes de transfert avec 700 millions d’euros de budget.

Newcastle United sera le roi des prochaines périodes de marché des transferts. Les nouveaux propriétaires saoudiens ont débarqué en Premier League avec des ambitions démesurées sur la scène nationale et européenne. D’immenses objectifs qui entraîneront forcément de multiples changements au sein du club, tant en interne qu’au niveau de l’effectif global. De nombreuses rumeurs fusent depuis plusieurs semaines et de grands noms sont associés aux Magpies. Ces derniers ne s’en cachent pas et sont prêts à tout rafler. Selon Swiss Ramble, Newcastle United a prévu son budget pour les 3 prochaines saisons et, sans enfreindre les règles du fair-play financier en Premier League, le club devrait pouvoir dépenser les 700 millions d’euros. Une somme astronomique qui ferait presque passer le Paris Saint-Germain pour un club désœuvré.