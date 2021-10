Revoir Alexandre Lacazette sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais est un fantasme pour bien des supporters et ce rêve semble bien loin de se réaliser. En fin de contrat en juin prochain, deux options s’offrent à l’international français : West Ham et Newcastle United. La Premier League lui tend les bras alors qu’Arsenal le pousse vers la sortie.

Poussé vers la sortie, les Gunners ont tout tenté cet été pour lâcher Alexandre Lacazette avant qu’il ne parte libre. Un échec pour les Gunners qui vont voir le Français quitter le club cet été voire même cet hiver. Si la Juventus Turin, l’Inter Milan et l’Atlético de Madrid semblent très intéressés par le profil de l’ancien buteur de l’OL, la Premier League lui ouvre toujours ses portes. Selon les informations du Daily Star, l’international français serait pisté par la nouvelle direction sportive de Newcastle ainsi que celle de West Ham. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’ancien lyonnais ne devrait pas prolonger son aventure chez les Gunners et un départ est plus qu’envisagé. Le Français a désormais l’embarras du choix.