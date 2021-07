Vincent Gaillard, directeur général de l’European Professional Club Rugby (EPCR), instance organisatrice de la Coupe d’Europe et du Challenge européen, va quitter ses fonctions à l’automne après six années d’exercice, a annoncé jeudi l’EPCR.

Le Français « assumera un nouveau rôle en tant qu’investisseur et développeur d’une marque en cours de lancement aux États-Unis, en vue de son développement international début 2022 », a indiqué l’instance dans un communiqué sans en dévoiler le nom. Il assurera en parallèle « des fonctions non exécutives auprès du Centre pour le sport et les droits de l’homme », une ONG basée à Genève et « d’un réseau d’innovation dans le sport de premier plan » dont le nom n’a pas été précisé, selon le communiqué.

L’EPCR communiquera « en temps voulu » au sujet du recrutement de son successeur, a ajouté l’instance.