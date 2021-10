De retour en Top 14 cette saison avec le maillot de l’Union Bordeaux-Bègles, Louis Picamoles a pris la décision de prendre sa retraite en fin de saison.

Agé de 35 ans, le troisième ligne international de Bordeaux-Bègles a annoncé dans un entretien au quotidien L’Equipe qu’il prendrait sa retraite à l’issue de la saison de Top 14. Picamoles va raccrocher avec un beau palmarès à son actif et notamment ses 82 sélections avec le XV de France. « Le coach m’a dit je te trouve bien, mais je ne veux pas risquer de faire la saison de trop. Il a compris. J’aurai 36 ans en février, mon corps et tête me disent que c’est le moment. Je ne veux garder que du positif de ma carrière. Je suis un chanceux du rugby. Certains étaient programmés. Moi c’est arrivé comme ça. Ce sport m’a donné confiance en moi (…) Le terrain a été mon exutoire » explique-t-il. Le joueur de l’UBB va terminer la saison et prendre une retraite bien méritée. Il devrait sortir du monde du ballon oval et compte se lancer avec sa compagne dans un élevage de chèvres bio.