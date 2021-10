La LFP autrement dit Ligue de football professionnelle s’est réunie ce mercredi 13 octobre afin d’évoquer le sujet concernant une possible Coupe du monde tous les deux ans comme a lancé la FIFA.

Ce jour, la Ligue a adopté une motion pour s’opposer fermement à la FIFA qui souhaite organiser une Coupe du monde tous les deux ans, au lieu initialement de quatre. Le conseil d’administration a même sorti un communiqué pour répondre à cette idée de la FIFA, le voici.

« Sans concertation préalable, la FIFA veut prendre une décision qui va dans son seul intérêt et dont l’impact est irrémédiablement négatif pour les championnats domestiques et les clubs en tant qu’employeurs des joueurs. Ce projet prévoirait également l’allongement des périodes internationales qui perturberait très fortement le feuilleton des championnats domestiques et provoquerait le désintérêt des supporters.

Le développement du football ne passe pas uniquement par la Coupe du Monde mais repose aussi et surtout sur les championnats domestiques. A ce titre, il serait préférable que la FIFA favorise le développement de ligues professionnelles là où il n’y en a pas ainsi que les championnats locaux. La Coupe du Monde constitue un patrimoine mondial qu’il faut préserver et ne pas banaliser. » Peut-on lire sur ce dernier. La position de la France est donc très claire à ce sujet, pas de Coupe du monde tous les deux ans.