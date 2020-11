Fabien Galthié doit faire tourner pour ce prochain match de la Coupe d’Automne des nations programmé samedi au Stade de France.

La quasi-intégralité de l’équipe-type ayant atteint la limite des trois feuilles de match acceptée, une limite fixée par l’accord FFR-LNR pour préserver les joueurs pour les clubs. Le sélectionneur a donc choisi notamment de rappeler le Rochelais Brice Dulin (30 ans, 29 sélections), dont le dernier match avec le XV de France remontait à 2017. En outre, parmi les titulaires, plusieurs hommes honoreront leur première sélection : le pilier Rodrigue Neti, les deuxièmes lignes Killian Geraci et Baptiste Pesenti, l’ailier Gabin Villière et le centre Jean-Pascal Barraque, capitaine de l’équipe de France à VII et passé à XV. Seul l’ailier Teddy Thomas reste en place : il avait manqué sur blessure le dernier match du Tournoi des six nations contre l’Irlande (35-27), le 31 octobre dernier, et a un donc un match de plus à disputer.

Le demi de mêlée Baptiste Serin (26 ans, 36 sél.) sera promu capitaine en l’absence de Charles Ollivon. L’ouvreur Matthieu Jalibert (22 ans, 6 sél.) sera aligné à ses côtés en charnière.

La liste des 23 retenus :

Titulaires: Dulin – Thomas, Barraque, Danty, Villière – (o) Jalibert, (m) Serin (cap.) – Macalou, Jelonch, Woki – Pesenti, Geraci – Aldegheri, Mauvaka, Neti

Remplaçants: Baubigny, Kolingar, Atonio, Cazeaux, Rebbadj, Couilloud, Carbonel, Moefana