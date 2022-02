Il y a toujours à redire. Malgré un match quasi parfait en ouverture du Tournoi des six nations face au pays de Galles, remporté 29 à 7, le coach du XV d’Irlande Andy Farrell a trouvé des petites choses à travailler.

« C’est toujours agréable de l’emporter et le point de bonus est la cerise sur le gâteau. Les conditions (météorologiques) étaient difficiles et on savait que tout ne pourrait pas être parfait aujourd’hui », a d’abord déclaré Andy Garrell .

« Le pays de Galles s’est battu férocement, il a très bien défendu, notamment sur les libérations de balles. Donc je suis très satisfait de la victoire mais il y a des choses sur lesquelles on doit travailler et s’améliorer. Notre prochain match sera un très gros match, à Paris. On a un jour de plus pour le préparer, donc on doit s’assurer de bien récupérer ».