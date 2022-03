Ce jeudi, la Ligue National de Rugby a annoncé la désignation de trois arbitres étrangers: un Gallois, un Géorgien et un Irlandais, pour la 22e journée du Top 14, ce samedi et dimanche.

C’est une première depuis la saison 2016-2017, des arbitres officieront lors de la 22e journée de TOP 14. Le Gallois Craig Evans dirigera la rencontre entre Perpignan (13e, 35 pts) et Montpellier (1e, 64 pts). L’Irlandais Andrew Brace sera en charge lors du derby entre le Racing 92 (7e, 51 pts) et le Stade français (11e, 45 pts). Enfin, le Géorgien Nika Amashukeli sera au sifflet pour la rencontre entre Bordeaux-Bègles (2e, 62 pts) et La Rochelle (4e, 54 pts).

Trois arbitres français feront le chemin inverse

Trois arbitres français feront le chemin inverse, à savoir, Tual Trainini (Llanelli-Cardiff) et Pierre Brousset (Benetton-Connacht) en URC et Mathieu Raynal (London Irish-Harlequins) en Premiership anglaise. « C’est une bonne manière de les confronter au jeu auquel ils vont faire face en Coupe d’Europe lors des semaines qui arrivent. Pour les joueurs, c’est

une façon de les sensibiliser à l’arbitrage qu’ils retrouveront en Coupe d’Europe », explique la Ligue nationale de rugby à l’AFP.

avec AFP