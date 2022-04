Face à l’OGC Nice ce week-end, Jorge Sampaoli a peut-être enfin trouvé son équipe-type.

Impressionné par l’attitude des Marseillais dimanche soir face à Nice (2-1), Jean-Charles de Bono a surtout tenu à saluer les choix cohérents de Jorge Sampaoli. Pour le journaliste du FCM, le coach argentin a enfin aligné le meilleur onze possible de l’Olympique de Marseille.

« Quand j’ai vu cette composition d’équipe je me suis dit, le meilleur onze de l’OM c’est celui-ci. Pour moi c’est vraiment le meilleur, et la plus cohérente avec Kamara dans l’axe, Saliba Caleta Car c’est du très lourd… C’est trois là en défense c’est le top. Après tu retrouves au milieu de terrain Rongier, Gueye, Gerson, Guendouzi, c’est très équilibré, et ça te donne la possibilité quand tu te projettes vers l’avant d’avoir de vraies attaquants : Under, Milik, Payet… Sur les actions offensives tu te retrouves toujours avec trois, quatre ou cinq joueurs dans la surface adverse. Dans les phase de possession tu te retrouves avec des joueurs hyper techniques et intelligent dans le jeu, et dans la phase défensive tu as une assise vraiment costaud. »