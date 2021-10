Aminiasi Tuimaba, sacré champion olympique de rugby à VII cet été avec les Fidji, a prolongé son contrat avec Pau jusqu’en 2024, a annoncé mardi le club de Top 14.

Arrivé en 2020 dans le Béarn, l’ailier de 26 ans s’est imposé depuis comme l’un des meilleurs marqueurs du championnat, inscrivant notamment 8 essais en 10 matches à cheval sur la fin de saison dernière et celle en cours. « Prolonger à Pau me rend très heureux. J’aime beaucoup ce club, où je m’épanouis depuis un an », a-t-il déclaré dans un communiqué de la Section. Pau a également annoncé la prolongation de deux saisons, jusqu’en 2024, du contrat de son pilier droit Nicolas Corato (24 ans). « Nous poursuivons la solidification de notre effectif en misant sur la stabilité. Nicolas et Aminiasi ont montré toute la confiance qu’on pouvait placer en eux par leurs performances et leur force de travail. Ils ont la farouche volonté de grandir avec et pour le club », a commenté l’entraîneur palois Sébastien Piqueronies.

La Section occupe actuellement la 7e place du Top 14, avec trois victoires et autant de défaites en six journées.