Bruno Genesio a annoncé une mauvaise nouvelle ce vendredi lors de sa conférence de presse. Il ne pourra récupérer Jérémy Doku dans l’immédiat.

Le technicien du club breton a donné des nouvelles de son international belge blessé depuis plusieurs semaines. Malheureusement, il ne retrouvera pas les terrains tout de suite. « On a malheureusement un joueur qui s’est blessé cette semaine, Jérémy Doku qui s’est refait mal mais pas au même endroit, à un genou lundi. C’est le ligament latéral externe qui est touché, donc on aura d’ici une dizaine de jours la durée de son indisponibilité. Ça ne nécessite pas d’opération, c’est la bonne nouvelle dans la mauvaise, mais on suivra l’évolution, voir comment le ligament réagit. Une absence jusqu’à Noël ? Non, a priori, non, mais c’est difficile d’avoir un délai pour ce genre de blessure, » a ainsi précisé le technicien breton en conférence de presse.