Aujourd’hui dans la rotation de Jorge Sampaoli avec l’Olympique de Marseille Pape Gueye a aidé l’équipe tant bien que mal en ce début de saison. L’ancien Havrais, auteur de prestation intéressante revient sur le bon début.

Lors d’un entretien accordé à « Maritima », le milieu de terrain s’est confié et explique le bon début de saison de son équipe. « Il ne faut pas se cacher derrière un problème physique. C’est vrai qu’il peut y avoir de la fatigue avec énormément de matchs entre le championnat et la coupe d’Europe. On sait qu’on est attendu et on doit assumer ce statut là, on doit faire avec. Le préparateur physique nous a dit que notre prépa estivale allait nous servir pour le début de saison. C’était bénéfique pour nous, car on a bien commencé la saison. » Explique-t-il.

Sans succès depuis plusieurs semaines, l’OM doit se rattraper dès ce week-end avec la réception du FC Lorient en Ligue 1, avant d’enchaîner par un déplacement à Rome face à la Lazio jeudi prochain dans le cadre de la troisième journée d’Europa League.