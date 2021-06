La consommation d’alcool sur la voie publique à Bayonne et Biarritz sera interdite samedi de 16h à 23h à l’occasion du derby basque de rugby opposant le Biarritz Olympique à l’Aviron Bayonnais, a annoncé mercredi la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Sera aussi interdite la retransmission TV du match « dans l’ensemble des bars, cafés et restaurants ouverts, dans les communes de Bayonne, Anglet, Bidart, Biarritz, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne et Hendaye », précise la préfecture dans un communiqué. La diffusion de ces retransmissions « si elle est réalisée à l’extérieur et visible depuis la voie publique, est notamment de nature à favoriser des attroupements sur la voie publique, ce qui ne permet pas de garantir le respect des gestes barrières » pour éviter la transmission du Covid-19, ajoute la préfecture.

« Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, les maires des communes de Biarritz et de Bayonne, et les présidents des deux clubs sportifs appellent à la très grande vigilance de chacun pour maintenir le respect des gestes barrières, compte tenu du contexte sanitaire actuel, et pour éviter tout attroupement spontané sur la voie publique pouvant créer des troubles à l’ordre public », insiste le communiqué.