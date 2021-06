Le feuilleton Super League vient de prendre un nouveau tournant ce mercredi avec l’annonce de la suspension de l’enquête de l’UEFA à l’encontre du Real Madrid, du FC Barcelone et de la Juventus Turin.

Le 25 mai dernier, l’UEFA avait ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre du Real Madrid, du FC Barcelone et de la Juventus Turin, les trois clubs encore impliqués dans le projet de Super League. Le président de l’instance européenne, Aleksander Ceferin, avait même menacé les trois dissidents d’exclusion des deux prochaines éditions de la Ligue des champions en fonction des résultats de l’enquête. Mais coup de théâtre ce mercredi, puisque l’UEFA a annoncé avoir suspendu provisoire ladite enquête. Par conséquent, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin ne sont plus sous la menace de sanctions financières ou sportives. De quoi soulever des questions quand on sait que les clubs anglais ont reçu aujourd’hui une amende de 4 millions d’euros chacun.

Dans un communiqué officiel publié cet après-midi, l’UEFA donne plus de détails concernant cette décision. « L’UEFA prend note de la décision prise aujourd’hui par l’Instance d’appel indépendante de l’UEFA de suspendre temporairement la procédure disciplinaire qui avait été ouverte contre le FC Barcelone, la Juventus FC et le Real Madrid CF pour une violation potentielle du cadre juridique de l’UEFA en lien avec le soi-disant ‘Projet de Super League’. L’UEFA note que la décision de suspendre temporairement la procédure a été prise suite de la notification formelle faite à l’UEFA par les autorités compétentes suisses le 2 juin 2021 d’une décision de justice ex parte obtenue le 20 avril 2021 par la personne morale European Super League Company SL du Tribunal de Commerce de Madrid n° 17. La décision de l’instance d’appel indépendante de l’UEFA a été prise sans préjudice de la question de l’applicabilité de l’ordonnance du tribunal en Suisse. En se fondant sur l’ordonnance du tribunal, les trois clubs mentionnés ont cherché à se protéger des conséquences disciplinaires potentielles liées à ce projet dit de Super League. »