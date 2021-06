Le talonneur de Lyon Jérémie Maurouard s’est engagé à Montpellier pour une durée de trois ans, dont une en option, a annoncé jeudi le club héraultais.

Maurouard, âgé de 28 ans (1,81 m, 99 kg) et formé au Racing 92, arrive donc en provenance de Lyon où il a évolué durant trois saisons après avoir joué à La Rochelle (2016-18) et Oyonnax (2015-16). Ce talonneur expérimenté, qui succède à Youri Delhommel (Pau), a disputé quarante matches en championnat, dont dix-sept comme titulaire, lors des trois ultimes saison au LOU. Il évoluera dans un secteur concurrentiel au côté de l’ex-international Guilhem Guirado, Bismarck Du Plessis ou Vincent Giudicelli.

« Après le départ de Youri Delhommel, Jérémie Maurouard est le joueur qu’il nous faut. C’est un gros travailleur, qui a acquis beaucoup d’expérience lors de ses passages à La Rochelle et à Lyon. Il a une motivation incroyable et je suis content qu’un tel joueur nous rejoigne. Il a l’ADN rugby que nous recherchons et je sais qu’il s’intégrera bien au groupe », a déclaré le manager de Montpellier Philippe Saint-André. Montpellier, qui a assuré son maintien à la veille de l’ultime journée de Top 14, disputera l’an prochain la Coupe d’Europe après avoir remporté le Challenge européen.