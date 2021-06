Les demi-finales du Mondial de hockey sur glace opposeront le Canada aux Etats-Unis et la Finlande à l’Allemagne samedi à Riga.

Passés près de l’élimination en poule, les Canadiens ont battu en quarts de finale les Russes 2 à 1 en prolongation dans le choc entre les deux puissances qui ont remporté plus des deux tiers des titres depuis la création de l’épreuve (26 pour le Canada, 27 pour les Soviétiques et Russes). Le but décisif a été inscrit par le joueur des Calgary Flames Andrew Mangiapane. Le Canada avait pris un départ désastreux dans ce Mondial en perdant ses trois premiers matches, dont un 5-1 contre les Etats-Unis qu’ils affronteront pour une place en finale. Les Américains se sont promenés (6-1) en quarts face aux Slovaques, qui étaient déjà menés 3-0 après le premier tiers-temps. C’est la septième victoire en huit matches des Etats-Unis, qui courent après la médaille d’or mondiale depuis… 1960.

Leur seule défaite leur avait été infligée en poule par les Finlandais, champions en titre depuis 2019 (l’édition 2020 a été annulée à cause de la pandémie). Les Nordiques sont toujours en piste pour un quatrième sacre grâce à une victoire étriquée sur la République tchèque 1 à 0. Ils seront archi favoris de la demi-finale contre les Allemands, invités-surprises du dernier carré, qui ont éliminé les Suisses 3 à 2 aux tirs au but.