Alexandre Roumat va rejoindre Toulouse à l’issue de la saison et de son contrat avec Bordeaux-Bègles. Le troisième ligne l’a annoncé lui-même sur TV7 Sud-Ouest.

Echange de troisièmes lignes entre l’UBB et le Stade Toulousain. Alors que plusieurs médias dont Midi Olympique et Sud-Ouest annoncent qu’Antoine Miquel va s’engager avec Bordeaux-Bègles, Alexandre Roumat a annoncé en personne avoir signé pour les trois prochaines saisons avec le club de la ville rose. Le joueur de 24 ans devrait donc numériquement remplacer Antoine Miquel au sein de l’effectif Rouge et Noir. « Oui, j’ai décidé de partir de Bordeaux et comme ça a été évoqué, j’ai la chance de rejoindre le Stade toulousain pour trois ans. Forcément, la décision n’a pas été très facile. Je me suis posé la question longuement mais je crois que c’est la bonne décision. Le Stade toulousain est une très grande équipe mais Bordeaux en est une aussi. Ce club (l’UBB N.D.L.R) est incroyable, il m’a reçu quand j’avais 19 ans. Je suis très heureux mais le plus important, c’est qu’on finisse bien la saison à Bordeaux », a déclaré Alexandre Roumat sur TV7 Sud-Ouest.