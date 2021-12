L’entraineur serbe Sasa Obradovic a été nommé entraineur de la Roca Team par le club de la principauté ce lundi. Il remplace Zvezdan Mitrovic.

Monaco ne sera pas resté longtemps sans entraineur. Après avoir annoncé la fin de leur collaboration avec Zvezdan Mitrovic « d’un commun accord » en début d’après-midi ce lundi, l’ASM a quelques heures plus tard dévoilé le nom de son nouvel coach. Il s’agit d’un ancien de la maison Sasa Obradovic. Le Serbe a entrainé les Monégasques pendant un peu plus d’une saison de février 2019 à juin 2020 mais la saison 2019-2020 avait été interrompue à cause de la pandémie. Sa saison était pourtant bien engagée puisque Monaco était alors qualifié pour les quarts de finale de l’Eurocoupe et leader de la phase régulière du championnat de France. Obradovic est donc de retour et tentera de remettre la marche avant puisque l’AS Monaco basket vient d’enchaîner cinq défaites en Euroligue et pointe à la 14e place de la compétition européenne. « Je veux une équipe combattante, qui tuerait et se sacrifierait sans cesse, les uns pour les autres« , a expliqué, sur le site du club, le successeur de Mitrovic.