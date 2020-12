Le match entre Bayonne et Pau, prévu samedi pour le compte de la 13e journée du Top 14, est reporté à une date ultérieure en raison de plusieurs cas de Covid-19 au sein de l’effectif bayonnais, a annoncé la Ligue mardi.

L’Agence régionale de santé (ARS) a décidé de fermer les installations du club pour une durée d’une semaine, a rappelé la Ligue. Bayonne avait dû renoncer à affronter Castres dimanche, lors de la 12e journée, pour la même raison.

« Ces résultats positifs sont intervenus suite à la rencontre de Challenge Cup disputée le samedi 19 décembre dernier face aux Leicester Tigers », avait souligné le club basque dans un communiqué samedi. Le club anglais avait déclaré, suite à cette rencontre, deux cas symptomatiques positifs au Covid-19 dans son effectif et son match de championnat prévu samedi à Newcastle a été annulé. L’Aviron a également pointé la responsabilité de l’organisateur de la Coupe d’Europe, s’interrogeant « sur la cohérence et l’efficacité du protocole sanitaire mis en place par l’EPCR et ses conditions d’applications beaucoup plus souples comparées à celles du protocole de la Ligue Nationale de Rugby ».

Depuis le début de la saison, la moitié des clubs de Top 14 (Stade Français, Castres, Racing, Bordeaux-Bègles, Lyon, Montpellier, Bayonne) ont été confrontés à des cas de nouveau coronavirus chez leurs joueurs, ce qui a entraîné le report de nombreux matches. Montpellier est le club le plus pénalisé avec 3 rencontres à rattraper.