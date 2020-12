Ce dimanche, la Section Paloise s’est effondrée face à Castres 13-17, encaissant ainsi sa sixième défaite consécutive. Sonné, mais pas abattu, le co-manager de Pau Frédéric Manca, s’est exprimé après la défaite.

« Il y des matches qu’il faut prendre, celui-là en faisait partie et on n’a pas su le prendre. Quand tu joues un match comme celui-là, sous la pluie, dans des conditions compliquées, le match tu vas le gagner dans l’occupation, la gestion, dans la capacité à prendre les points, à profiter de toutes les petites victoires que tu peux avoir sur le terrain, les duels que tu peux gagner », a-t-il tout d’abord analysé avant de se rendre à l’évidence. « Et là, Castres a été meilleur. On doit se nourrir des fautes des adversaires. Castres l’a très bien fait en première mi-temps. Je ne suis pas abattu. Je sais que ce groupe est capable de faire bien mieux. Ce soir, je suis déçu. Très déçu. Mais on est capable de se relever, on l’a déjà fait par le passé. Forcément je suis marqué, c’est le moins que l’on puisse dire. Dans notre métier, il faut se relever. Si tu restes uni, en général, tu t’en sors. Si tu te désunis, c’est plus dur. On fait tout pour ne pas sombrer: »

Résultats de la 11ème journée de Top 14 –

Vendredi

Clermont – Montpellier 15 – 21

Samedi

Bordeaux-Bègles (bd) – Racing 92 12 – 17

Agen – Brive 6 – 15

Bayonne (bd) – Toulouse 20 – 24

Lyon – La Rochelle (bd) 22 – 18

Dimanche

Pau (bd) – Castres 13 – 17

Stade Français – Toulon (bd) 24 – 23

Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. La Rochelle 35 11 8 0 3 300 201 99 3

2. Toulouse 33 11 7 1 3 320 249 71 3

3. Racing 92 32 10 7 0 3 258 202 56 4

4. Toulon 28 10 6 0 4 257 209 48 4

5. Clermont 28 9 6 0 3 282 194 88 4

6. Stade Français 28 10 6 0 4 265 199 66 4

7. Lyon 28 9 6 1 2 232 172 60 2

8. Bordeaux-Bègles 24 10 5 0 5 260 214 46 4

9. Bayonne 21 11 5 0 6 245 352-107 1

10. Pau 17 11 3 1 7 247 284 -37 3

11. Montpellier 17 8 3 0 5 196 178 18 5

12. Castres 15 9 3 1 5 155 250 -95 1

13. Brive 14 10 3 0 7 199 270 -71 2

14. Agen 2 11 0 0 11 142 384-242 2

NDLR: Victoire = 4 pts, nul = 2 pts, défaite = 0 pt

Bonus: 1 pt pour une victoire avec 3 essais de plus que l’adversaire, 1 pt

pour une défaite de 5 pts ou moins.

En cas d’égalité au classement final, les « points terrain » (victoire, nul,

bonus) inscrits lors des confrontations directes prévalent puis, si l’égalité

persiste, la différence générale des « points de marque » (scores cumulés).

Les 2 premiers qualifiés pour les demi-finales qui se déroulent, comme la

finale, sur terrain neutre.

Les clubs classés de 3 à 6 disputent des barrages pour les demi-finales sur

le terrain du mieux classé.

Le dernier en Pro D2.

Le 13e joue un barrage contre le perdant de la finale de Pro D2 sur le

terrain de ce dernier.