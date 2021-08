Neuf joueurs du XV de France, non-utilisés pendant la Tournée en Australie, pourront participer avec leur club à la 1re journée de Top 14, ont décidé mardi la Fédération française et la Ligue nationale de rugby.

La décision a été prise, au terme d’un Bureau Fédéral de la FFR et d’un Comité Directeur de la LNR, « d’accorder une dérogation pour les joueurs du XV de France ayant été sélectionnés lors de la Tournée 2021 en Australie, sans avoir participé à aucune des rencontres, afin de prendre part à la première journée de TOP 14 2021/2022 », selon un communiqué commun des deux instances. Les neuf joueurs sont le demi de mêlée Clovis Le Bail (Pau), l’arrière Romain Buros (Bordeaux-Bègles), l’ouvreur Joris Segonds (Stade Français), le troisième ligne Patrick Sobela (Lyon), l’arrière Gervais Cordin (Toulon), le deuxième ligne Florent Vanverberghe (Castres), le talonneur Étienne Fourcade, l’ailier Alivereti Raka et le centre Tani Vili (Clermont).

La FFR et la LNR rappellent dans le même communiqué qu’elles avaient convenu en juin dernier, « en étroite relation avec les clubs et les syndicats (…) un avenant spécifique pour la libération de 42 joueurs qui prévoyait l’aménagement de l’intersaison des joueurs sélectionnés », pour leur permettre de débuter le TOP 14 2021/2022 avec leur club à compter de la 2ème journée. Pour les joueurs concernés par cet aménagement, « les cinq semaines sans présence au club prévues dans le cadre de l’avenant conclu en juin » pourront donc « être accordées sous la forme suivante : quatre semaines consécutives sans présence au club à l’issue de la Tournée et une semaine sans présence au club à accorder au joueur à une date fixée en concertation entre le joueur et le club, mais obligatoirement avant le 28 novembre 2021 », précise le texte. La première journée du Top 14 pour la saison 2021-22 est fixée au week-end des 4 et 5 septembre.