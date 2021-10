Castres, grâce à un nouveau doublé de son pilier international Wilfrid Hounkpatin, s’est imposé avec bonus offensif (38-20) samedi lors de la 7e journée du Top 14 face à la lanterne rouge Biarritz, en perte de vitesse après son bon début de saison.

Toujours invaincu en 2021 sur son terrain, le CO se hisse provisoirement à la troisième place d’un classement clôturé par le club basque, battu pour la quatrième fois de rang. Les Castrais se sont trouvé un marqueur providentiel en la personne de Hounkpatin. Déjà auteur de deux essais il y a deux semaines contre Toulon (27-16), le puissant pilier droit a récidivé.

D’abord sur un ballon porté collectif, puis en puissance à la suite d’une pénalité rapidement jouée. Une spécialité maison qui a également profité au deuxième ligne Florent Vanverberghe. De bon augure pour eux et leur coéquipier Gaëtan Barlot, lui aussi auteur d’un essai en fin de match, alors que le staff du XV de France dévoilera lundi le groupe de 42 joueurs retenus pour les tests de novembre. Hounkpatin et Barlot avaient honoré leurs premières sélections lors de la tournée d’été des Bleus en Australie, pour laquelle Vanverberghe avait également été retenu, sans pouvoir jouer en raison d’une blessure. Lourdement battus par Lyon (40-5) la semaine dernière, les Biarrots ont cette fois eu le mérite de ne pas rendre les armes trop vite. Deux essais de Bastien Soury — récemment arrivé de Toulon en tant que joker médical après une hécatombe au poste de talonneur — et du demi de mêlée international argentin Tomas Cubelli les ont longtemps laissés à portée de fusil. Mais le centre du CO Vilimoni Botitu, sacré champion olympique de rugby à VII cet été avec les Fidji, y est lui aussi allé de son doublé, avant que Barlot, entré en cours de jeu, n’assure définitivement le point de bonus à son

équipe.

AVEC AFP