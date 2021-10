Après un début de saison compliqué, le Stade français a confirmé son rétablissement en enchaînant, sur le fil, une deuxième victoire consécutive samedi à Perpignan (23-22) lors de la 7e journée du Top 14.

Avec ce premier succès à l’extérieur, les Parisiens sortent la tête de l’eau, alors que les Catalans concèdent déjà leur deuxième revers à Aimé-Giral sur quatre réceptions. Un nouveau couac dans leur course au maintien. Le Stade français peut remercier Sekou Macalou, auteur de deux essais, après une « pénaltouche » et en position d’ailier à la conclusion d’un des rares mouvements d’envergure de la partie. Egalement impérial en touche, le troisième ligne international s’est montré

au bon moment, à deux jours de l’annonce du groupe choisi par le staff du XV de France pour les tests de novembre. L’Usap pourra regretter son manque d’opportunisme et son incapacité à profiter du carton jaune reçu par le troisième ligne Marcos Kremer pour déblayage dangereux. Le point de bonus défensif ne suffira certainement pas à consoler les

Catalans au terme d’un match haché par l’indiscipline, les maladresses et la pression du bas de classement. Sous les yeux de Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, le match n’a jamais pris son élan. Il a tout juste été éclairé en première période par la puissance du pack parisien portant Macalou dans l’en-but et une percée tranchante plein champ de l’arrière perpignanais Melvyn Jaminet, offrant l’essai à son ailier Alivereti Duguivalu juste avant la pause. L’opportunisme de Macalou et le manque de maîtrise de Perpignan ont fini par offrir aux Parisiens un succès qui leur permet de relever la tête sur le plan comptable, à défaut d’afficher de grandes certitudes rugbystiques.

