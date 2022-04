L’Union Bordeaux-Bègles a concédé ce samedi une nouvelle défaite. Face à La Rochelle, les Bordelais se sont inclinés, sur une pénalité à la dernière minute, sur le score de 15 à 16. Un coup dur pour le coach, Christophe Urios, qui ne mâche pas ses mots.

« On a manqué de réalisme sur le match. On l’avait plutôt bien préparé, on a été juste tactiquement, on les a mis en difficulté, physiquement on a réussi à rivaliser. C’est une défaite cruelle, une de plus. Il faut s’accrocher. On a un essai refusé, un drop sur le poteau. Eux ils sont quasiment pas dangereux: ils sont dangereux deux fois, ils marquent deux fois. C’est la première fois que je trouve le groupe marqué. Perdre à la 80e, il faut digérer, regarder la vérité en face et repartir au combat. Maintenant, on a quatre mi-temps pour sortir ces mecs de la Coupe d’Europe. Cet arbitre, je l’ai trouvé bizarre. En première mi-temps, il sifflait comme en Champions Cup, il sifflait tout ce qui bougeait. En 2e, il n’a rien sifflé. Surprenant. (altercation avec Ronan O’Gara) Il a chambré comme il fait chaque fois. Il est insupportable ce mec. Je regrette que le 4e et le 5e arbitre n’ont pas fait leur boulot. Comment on peut rentrer sur le terrain, comment on peut brancher les mecs ? Il a de la chance, vraiment. », a déclaré Urios après la rencontre.

Pour rappel, l’Union Bordeaux-Bègles figure actuellement à la deuxième place du Top 14, derrière Montpellier et devant le Stade Rochelais.