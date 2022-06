Toulouse veut « offrir une belle sortie » aux futurs retraités Maxime Médard et Iosefa Tekori, qui pourraient disputer dimanche le dernier match de leurs longues carrières au stade Ernest-Wallon contre Biarritz lors de la 26e et dernière journée du Top 14.

« Jo (Tekori) et Max (Médard) sont deux grands joueurs qui ont marqué l’histoire du club », a déclaré vendredi en conférence de presse l’entraîneur des avants toulousains, Jean Bouilhou. « Ce sera un moment particulier pour eux, mais aussi pour les gars qui les accompagnent. Tout le monde a envie de leur offrir une belle sortie », a-t-il ajouté. « Ce dernier match, c’est un passage. Il symbolise quelque chose d’important. »

Maxime Médard, 35 ans, n’aura porté depuis ses débuts professionnels, en 2004, que le maillot du Stade toulousain, avec lequel il a remporté cinq fois le Top 14 (2008, 2011, 2012, 2019 et 2021) et trois fois la Coupe d’Europe (2005, 2010 et 2021). « C’est un des joueurs qui symbolisent le mieux ce qu’est le Stade toulousain », a estimé Bouilhou, saluant l’« excellence » et la « générosité » d’un « pan de l’histoire du club ». « Max a connu plusieurs générations de joueurs. C’est le joueur de la transition entre ceux des années 1990-2000 et ceux des années 2020 », a encore dit son entraîneur et ancien coéquipier.

Agé de 38 ans, Iosefa Tekori est arrivé à Toulouse en 2013 en provenance de Castres. Le puissant deuxième ligne international samoan s’est imposé au fil des années comme l’un des leaders du collectif rouge et noir. « C’est vraiment le papa du vestiaire », a confirmé le jeune pilier toulousain Paul Mallez. « En tant qu’avant, dès qu’on arrive dans le groupe, c’est lui qui nous met à l’aise. C’est un match important pour lui, tout comme pour Max, qui va arrêter aussi », a-t-il souligné. « On les regardait à la télé quand on était petits. C’est vraiment une fierté d’être à leurs côtés pour la fin. »

Moins utilisé cette saison, Tekori pourrait être aligné d’entrée contre Biarritz. La participation de Médard est plus incertaine. Touché à une cuisse il y a un mois en quart de finale de la Coupe d’Europe, l’arrière ou ailier a suivi cette semaine un programme d’entraînement allégé.