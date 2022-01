Selon les informations de l’AFP, Ugo Mola va prolonger son contrat avec Toulouse jusqu’en 2027. Au même moment les Rouge et Noir ont annoncé la prolongation de Richie Arnold.

En fin de contrat en 2023, le manager du Stade Toulousain va prolonger son bail jusqu’en 2027. Sous les ordres d’Ugo Mola, le Stade Toulousain a été champion de France et champion d’Europe la saison dernière. Sa prolongation s’ajoute aux nombreuses déjà annoncées précédemment : François Cros, Antoine Dupont, Julien Marchand et Cyril Baille. Tout comme leur entraineur, les quatre cadres de l’effectif cités précédemment ont prolongé au minimum jusqu’en 2027. Aujourd’hui, le Stade Toulousain a annoncé la prolongation du contrat du deuxième ligne australien Richie Arnold jusqu’en 2025. « Le 5 janvier 2019, notre 2ème ligne disputait son 1er match en Rouge et Noir. 3 ans et 3 titres après, il prolonge son contrat de 3 saisons », indique le club haut-garonnais sur Twitter.