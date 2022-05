Le rugbyman toulousain Maxime Médard sera le suppléant de la candidate LR Laurence Arribagé dans la troisième circonscription de Haute-Garonne, lors des élections législatives qui se tiendront en juin, a-t-elle annoncé mardi.

« Citoyen engagé, légende du Stade Toulousain et du XV de France et entrepreneur, j’ai le plaisir de vous annoncer que Maxime Médard sera mon suppléant pour les #législatives2022 ! », a écrit Laurence Arribagé sur son compte Twitter. L’arrière international, finaliste de la Coupe du monde 2011, a annoncé fin avril prendre sa retraite à la fin de la saison, à 35 ans. Arrivé au Stade toulousain en 2000, il a remporté le Top 14 à cinq reprises et trois fois la Coupe d’Europe, et a revêtu le maillot des Bleus à 63 reprises.

Sous la bannière des Républicains, il composera un duo très sportif avec Laurence Arribagé, adjointe aux sports à la mairie de Toulouse et présidente du parti en Haute-Garonne. Elle a déjà été députée sur cette circonscription de 2014 à 2017, élue après Jean-Luc Moudenc, qui avait dû renoncer à son siège à l’assemblée pour devenir maire de Toulouse. Battue en 2017 avec 47% des suffrages par Corinne Vignon (LREM), elle a été mise en examen en décembre 2021 dans une affaire de tentative de déstabilisation électorale remontant à l’entre-deux tours des dernières élections législatives.