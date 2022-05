Dans son édito pour BUT, Denis Balbir avoue être très inquiet pour le dernier match de la saison de l’OM.

À une journée de la fin du championnat, le suspense est encore entier derrière le Paris Saint-Germain. Déçu par la prestation de l’Olympique de Marseille ce week-end face à Rennes (0-2), Denis Balbir prédit un scénario catastrophe pour Jorge Sampoli et ses hommes.

« Battu 2-0 à Rennes, l’OM est en train de tout gâcher en cette fin de saison. Comme beaucoup de monde, les Olympiens n’ont pas vu venir le retour en flamme de l’AS Monaco, auteur de neuf victoires consécutives et désormais deuxième. Il y a quelques semaines, Marseille semblait hors de danger dans la course à la deuxième place. Aujourd’hui, rien n’est perdu pour la qualification directe en Ligue des Champions mais il existe aussi un risque de finir quatrième avec le Stade Rennais, revenu à trois points avec un meilleur goal-average. Un tel scénario serait catastrophique. La percée de Monaco a mis le doute dans les esprits olympiens. Désormais, il faut ajouter à cela l’usure physique. On sent bien aujourd’hui que les joueurs sont à bout de souffle. Il y a des blessures. Notamment sur des joueurs majeurs comme Dimitri Payet. Quand votre équipe repose sur un joueur de grand talent et qu’il n’est plus là, vous le ressentez. »