Ce dimanche à Cardiff le pays de Galles s’est imposé avec beaucoup de difficulté 38-23 face à des Fidjiens réduits à 14 tôt dans le match.

Avec un très gros match de l’ailier Louis Rees-Zammit, le pays de Galles s’est imposé face au Fidji ce dimanche à Cardiff.

Cependant, et réduits à 14 dès la 24e minute, les fidjiens n’ont pas démérité. Une onzième victoire pour les Gallois (38-23) qui se rassurent après deux défaites de rang face à l’Afrique du Sud (23-18) et aux All Blacks (54-16) et surtout avant d’affronter l’Australie la semaine prochaine.