Ce dimanche à 20h45, se jouait la10e journée de qualification pour la Coupe du monde 2022 dans le groupe A et le groupe B. On fait le point.

Groupe A :

Portugal – Serbie

Le Portugal tombe de haut. Alors qu’ils auraient pu se rendre la tâche facile avec le but de Renato Sanches à la 2e minute, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo vont d’abord concéder l’égalisation par Tadic (33e) avant de s’écrouler en toute fin de match (Mitrovic 90′). Un Portugal pauvre qui paye également les choix de son sélectionneur. Score final 1-2, la Serbie termine première et envoi le Portugal aux barrages.

Luxembourg – Irlande

Après une première mi-temps nulle et sans buts, l’Irlande a fait la différence grâce à Duffy, Ogbene et Robinson (67′, 75′ et 88′). Avec ce résultat les irlandais terminent 3e, le Luxembourg est 4e.

Groupe B :

Espagne – Suède

L’Espagne a assuré l’essentiel face à la Suède grâce à un but de Morata (86′) qui envoi la Roja au Qatar. La Suède termine 2e.

Grèce – Kosovo

Le Kosovo et la Grèce se quittent bons amis ce dimanche soir. Après l’ouverture du score de Masouras (44′), Rrahmani a remis tous les compteurs à zéro (76′). Score final 1-1, la Grèce termine 3e, le Kosovo 5e.