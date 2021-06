Le centre international Gaël Fickou, récemment passé du Stade français au Racing 92, « est un plus » pour le club francilien, a estimé le demi de mêlée Maxime Machenaud, jeudi à la veille du barrage de Top 14.

« C’est un joueur de classe internationale qui nous a rejoint. Il nous apporte son expérience, ses qualités individuelles pour les mettre au service du collectif. C’est un plus pour nous », a expliqué Machenaud en conférence de presse. Fickou a signé fin avril en faveur du Racing 92, après trois saisons sous les couleurs du voisin parisien. Le trois-quart des Bleus n’avait pas joué le match retour de la phase régulière. Mais il sera bien présent samedi pour le barrage entre les deux clubs.

« On préfère l’avoir chez nous », a rigolé le deuxième ligne international Bernard Le Roux. « On ne lui a pas demandé beaucoup de choses cette semaine, ça va être particulier pour lui. On a préféré le laisser tranquille, qu’il se concentre sur son match. Pas la peine de lui rajouter de la pression », a-t-il ajouté. En revanche, pas question de voir Le Roux faire le chemin inverse : « Je ne m’habillerai jamais en rose ! », a-t-il promis. « Je m’entends bien avec Gonzalo (Quesada, l’entraîneur du Stade français, NDLR). Mais même s’il double ou triple mon salaire, je n’y vais pas », a ajouté Le Roux tout sourire.