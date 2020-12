Le troisième ligne international argentin Rodrigo Bruni s’est engagé avec Vannes, étonnant 2e de Pro D2, jusqu’à la fin de la saison plus une avec option, a annoncé mercredi le club breton.

Le natif de Tandil, âgé de 27 ans et qui compte 7 sélections avec les Pumas, était titulaire lors de la victoire historique sur la Nouvelle-Zélande (25-15) et lors des deux matches nuls obtenus face aux Wallabies (15-15, 16-16) lors du dernier Rugby Championship en Australie. Bruni a disputé 15 rencontres de Super Rugby avec les Jaguares, la seule équipe argentine engagée dans le championnat des provinces de l’hémispère sud, mis à l’arrêt par la pandémie de Covid-19. Avec eux, il a été finaliste de l’édition 2019 face aux Crusaders de Christchurch. Mais avec le gel du Super Rugby sous son format historique, les Jaguares n’ont plus de compétition et sont contraints à l’exil en Europe.

« La situation problématique momentanée des Jaguares a rendu sa venue envisageable », a expliqué le manager vannetais Jean-Noël Spitzer. « C’est une opportunité et une fierté incroyable d’accueillir un tel joueur au sein du club. Je tiens à remercier Esteban Devich, ancien pilier argentin et entraîneur des avants du RCV, d’avoir facilité l’échange pour convaincre Rodrigo » de venir tenter l’aventure dans le Morbihan, a ajouté le technicien. Vannes, dauphin de Perpignan au classement, ne cesse de progresser depuis son accession à la Pro D2 en 2016. Le pensionnaire du stade de La Rabine a déjà atteint les demi-finales d’accession au Top 14 en 2019.